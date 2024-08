Rui Andrade estreou-se na ficção, em 2010, nos Morangos com Açúcar, na temporada que tinha como tema a Escola das Artes, muito virada para a música, na área do canto e da dança. O ator esteve no «Bom Dia Alegria» e acabou por revelar um segredo surpreendente sobre a sua participação na série juvenil.

Recorde-se que, após a sua passagem pelos Morangos com Açúcar, Rui Andrade regressou aos ecrãs da TVI, em 2012, na novela Doce Tentação e, depois disso, participou em Amar Demais (2020).