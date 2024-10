Em «Cacau», Tomané faz frente a Simone, dizendo-lhe que não deve contar com a herança de Justino (António Capelo), pois ainda é suspeita da morte dele. Simone ignora-o com ar despreocupado. Tomané diz a Soraia que Simone tem algo na manga para ter regressado. Liga para Salomão (Paulo Pires) a contar-lhe que Simone acabou de aparecer no palacete.