Em «Festa é Festa», Oliveira (Joaquim Nicolau) explica a Agostinho (Jorge Mourato) como funcionam as relações abertas, como se fosse uma coisa muito normal para ele. Agostinho não concorda que as suas mulheres possam estar com outros homens, mas ele estar com outras mulheres já é uma coisa normal. Oliveira finge que não, mas também lhe faz muita confusão que a sua mulher esteja com outros homens.