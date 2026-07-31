Em A Madrasta, Beatriz (Catarina Nifo) conta aos irmãos que viu Simão e Maria/Diana (Inês Castel-Branco) aos beijos e Miguel (Bernardo Cascais) fica preocupado, pois já acredita que ela tem más intenções com a sua família. João Maria (Ruben Simões) não concorda e diz que nem toda a gente está interessada no dinheiro deles. Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) acham que Maria/Diana (Inês Castel-Branco) também já deu a volta a João Maria (Ruben Simões) e têm de fazer alguma coisa para a parar.
Os irmãos entram em guerra por causa de Maria
- Há 1h e 7min