A Protegida

Óscar assume: «Sou responsável pela morte dos pais biológicos deles»

  • Há 53 min
Óscar assume: «Sou responsável pela morte dos pais biológicos deles» - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) confronta Óscar (Joaquim Horta) e Teresa (Sandra Faleiro) por serem irmãos, por Teresa ser a melhor amiga de Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar ser o segurança de Mariana (Matilde Reymão) e ainda andar a rondar os seus filhos. Teresa sente-se encurralada. Óscar admite que são irmãos e revela que anda a rondar os seus filhos, porque foi o responsável pela morte dos seus pais biológicos.

A Protegida

00:38

A Protegida: Mariana e Hector assumem o namoro perante José Diogo

A Protegida
Ontem
01:42

Mariana deixa Hector em choque: «Preciso que finjas que és meu namorado»

A Protegida
Ontem
01:23

Óscar é assertivo com JD: «Não dá. Vou pedir que te afastes»

A Protegida
Ontem
01:12

A Protegida: Laura faz um ultimato a Óscar

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Benedita vai ser testemunha de José Diogo contra Mariana?

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

18:45

Metade de herança milionária vai para empregada... e família não aceita

A Sentença
Ontem
1
02:25

A Fazenda: Miguel fica em lágrimas como nunca o vimos. Saiba o motivo

A Fazenda
qui, 7 ago
2
02:22

A Fazenda: Talu fica em pânico com decisão de Leonor e Miguel

A Fazenda
Ontem
3
01:14

A Protegida: Mariana toma uma decisão, que pode destruir a vida de JD

A Protegida
qui, 7 ago
4
01:42

A Fazenda: O estado de saúde de Eva é pior do que se pensava

A Fazenda
qui, 7 ago
5
01:38

A Protegida: Beijo de JD a Mariana não acaba como esperado

A Protegida
qui, 7 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

A Protegida
Ontem

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Ontem

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

qui, 7 ago

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Ontem

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
Ontem

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

qui, 7 ago

Ator muito conhecido faz um salvamento na rua

qui, 7 ago

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

qui, 7 ago

Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda», apanha um grande susto

A Fazenda
qua, 6 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN