Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) e Duarte (Gonçalo Braga) vão beber um copo ao bar onde Óscar (Joaquim Horta) e JD (Pedro Sousa) estão a trabalhar. JD contou a Óscar o que Duarte fez, porque se preocupam com Gonçalo. Este sente-se culpado pelo que fez a Duarte e quer confiar nele e ajudá-lo. Duarte coloca MD na bebida de Gonçalo, sem que ele veja. Hacker observa e filma Óscar e todas as suas movimentações.
Óscar repreende Gonçalo: «Mesmo sabendo que ele tem todas as razões para te querer mal»
- Há 1h e 7min