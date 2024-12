Pai de Nico é preso

Morangos com Açúcar

Em «Morangos com Açúcar», Nico (Diogo Nobre) chega a casa e diz à mãe que encontrou a pulseira. Chega à sala e vê a mãe a chorar. Pergunta-lhe o que se passa e ela diz-lhe que o pai foi preso. Nico abraça a mãe com força.

Mais tarde, Tadeu (Vitor D'Andrade) leva Madalena (Dalila Carmo) a casa. Assim que se aproxima de casa, Madalena apanha um susto enorme ao ver Nico. O jovem diz-lhe que saiu de casa e desabafa com a professora sobre o pai, que já não é a primeira vez que isto acontece e que o pai está metido com pessoas perigosas do bairro. Madalena aconselha-o a regressar para junto da mãe, mas Nico recusa.

Madalena elogia o jovem e ele acaba por beijá-la. Ao início Madalena recusa, mas depois acaba por ceder.

Na manhã seguinte, Nico faz o pequeno-almoço. Madalena toma a decisão de afastar Nico da sua vida e pede-lhe para ir embora. O jovem fica de coração partido, mas respeita a decisão da diretora do Colégio.