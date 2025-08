Paisagens deslumbrantes e um fenómeno natural insólito: a praia escolhida por Fernanda Serrano

fonte: instagram

Fernanda Serrano escolheu Olhos de Água, em Albufeira, para desfrutar de uns dias de descanso. A atriz da TVI está a aproveitar o verão num dos cenários mais encantadores do Algarve, conhecido não só pelas suas paisagens deslumbrantes, mas também por um fenómeno natural insólito: os famosos olheiros de água doce — nascentes subterrâneas que borbulham entre as rochas na maré baixa. Um detalhe único que torna esta praia ainda mais especial, ao misturar a água salgada do mar com a frescura pura que emerge das profundezas da terra.