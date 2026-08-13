Pânico em «A Madrasta»: Beatriz é brutalmente atropelada

Em «A Madrasta», Beatriz (Catarina Nifo) atravessa a rua de repente para chamar um táxi e é atropelada. Arminda vinha a chegar das compras e fica em choque. Simão (João Maneira) e Miguel (Bernardo Cascais) aparecem a correr e chamam uma ambulância. Miguel está em pânico. Diana (Inês Castel-Branco) vai a sair do hospital, quando chegam dois paramédicos com uma maca. Diana vê que é Beatriz e gela. Tenta falar, mas não consegue.