Pedro Teixeira abraçou um novo projeto: «Star Park», um game show que promete ser surpreendente.

A TVI estreia dia 19 de abril um programa inovador que promete conquistar o público com desafios inéditos, emoção e muitas gargalhadas.

O programa, inspirado no formato internacional Celebrity Car Park , é uma produção da Fremantle e conta com a apresentação do carismático Pedro Teixeira.