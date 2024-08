Perturbado, Lucas ouve mensagem de Carol

Em «Morangos com Açúcar», Samuel (Rodrigo Tomás) relata a reação de Gil (Nuno Represas) ao descobrir que o pai, Hugo (Ivo Romeu Bastos), se envolveu com Gabi (Margarida Corceiro). Defendendo-a, Samuel explica a Lucas que Gabi não fazia ideia de que Hugo é pai de Gil e marido de Alice (Inês Castel-Branco). No entanto, Lucas não concorda com o irmão e alerta-o para o facto de Gabriela pertencer ao grupo do Colégio da Barra. Sugere ainda a possibilidade de ela estar a usar Samuel e o abandonar quando já não precisar dele, mencionando que a viu a jantar com Miguel (Vicente Gil) no quarto.

Tentando mudar de assunto, Samuel entrega umas chaves ao irmão, pedindo-lhe que não as perca novamente. Lucas dirige-se para o quarto, visivelmente nervoso. Pega no telemóvel e ouve uma mensagem de voz de Carolina (Ana Andrade), onde ela diz: «Fiz tudo mal, fui humilhada em frente a toda a escola e ninguém ficou do meu lado, nem sequer o Miguel. Queria tanto que gostassem de mim e não percebi que a única pessoa que gostou de mim, tal como sou, foste tu».