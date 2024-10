Poder de argumentação de João Maria deixa todos de 'queixo caído'

Em «Festa é Festa», Fátima (Marta Andrino) decide mudar de tema e diz que gostava de ouvir os candidatos falar sobre saúde. João Maria (Ricardo Trêpa) fala sobre a sua proposta, mas ninguém percebe nada. Delfim (António Melo) tenta contrapor, mas também ninguém percebe nada. Fátima e Elisabete (Ana Marta Contente) acham que ganhe o candidato que ganhar, a Bela Vida sairá sempre a perder. Lenita (Sofia Grillo) e Glória (Catarina Avelar) trocam olhares de raiva. Estão todos muito surpreendidos com a prestação de João Maria no debate e Marco pergunta se ele tem experiência na política. Todos têm ideia de que João Maria é novato naquelas andanças, mas reconhecem que esteve muito bem. Os outros candidatos ponderam retirar as suas candidaturas, mas depois lembram-se de fazer uma coligação.