Polícia encontra sangue na prancha de Miguel

Em «Morangos com Açúcar», a polícia recebe novas informações e tem ordem para fazer uma busca ao quarto de Miguel (Vicente Gil), onde encontra sangue na prancha de surf. Depois da busca, Miguel desabafa com Fred (Cláudio de Castro) por chamada de vídeo, garantindo que o sangue não pode ser dele, pois não se feriu enquanto surfava. Juntos, começam a pensar sobre a situação. Tudo aponta para Bruno (Gonçalo Braga), que possui chaves de todos os quartos do resort.