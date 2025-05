No "Bom dia Alegria" de quinta-feira, 13 de março, Merche Romero e Zé Lopes receberam em estúdio Marta Melro.

Durante a conversa, a atriz, que está a celebrar 21 anos de carreira, recordou o início do seu percurso na representação, que aconteceu na famosa série da TVI "Morangos com Açúcar", e a resistência que teve relativamente à profissão. Marta Melro confessou que estava a tentar não se apaixonar. Saiba porquê, no vídeo em cima.