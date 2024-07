Que caos! Bino perde a paciência na Junta de Freguesia

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves), com maus modos, pergunta ao munícipe do que se queixa. Este diz que a árvore é maior do que a sua casa e que lhe entope as caldeiras com as folhas. Albino sugere que o munícipe faça uma casa mais alta, para que nunca mais lhe caiam folhas no telhado e dá um assunto por resolvido. Albino pergunta a Lenita (Sofia Grillo) de que Junta sossegada estava a falar, pois aquela não é. Lenita ri-se.