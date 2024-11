Quem agrediu Ema? A lista de suspeitos está a aumentar

Em «Morangos com Açúcar», os alunos reúnem-se no Colégio da Barra e falam sobre o ataque a Ema na noite da festa de Ricardo (Sebastião Varaine). Sancho (Óskar de la Fuente), Kika (Beatriz Frazão) e Harry (Tomás Taborda) explicam aos colegas o que aconteceu e que combinaram encontrar-se ali para abordarem o assunto com Ema (Cecília Borges) com a maior sensibilidade.

Ricardo e Leo (Bernardo Cascais) entram em confronto, porque Leo acredita que possa ter sido Ricardo a atacar a colega, dado que tudo aconteceu logo a seguir à sua festa. Ricardo não reage da melhor forma.

Ema chega ao colégio e Sancho vai abraçá-la com carinho. Ema fica surpreendida com aquela reação. Kika diz-lhe que estão todos ali para ela, se ela precisar. Em voz off, Kika acredita que o agressor de Ema está dentro do colégio.

Gera-se uma confusão no grupo. A diretora Madalena (Dalila Carmo) aparece e pede a Ema para a acompanhar ao gabinete para falar com ela.

Ao falar com a diretora Madalena, Ema recorda o que lhe aconteceu. Embora esteja a afirmar que não aconteceu nada, a sua recordação diz o contrário. Madalena tenta insistir com a aluna, embora sem grande resultado.

A verdade é uma, todos são suspeitos. Todos estavam presentes na festa naquela noite.