Quem assaltou a junta? Padre já tem dois suspeitos

Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes) vai ter com o Padre (Carlos M. Cunha) e conta-lhe que a junta foi assaltada, mas ao contrário do que seria de esperar, o Padre fica calado e não reage. Celeste estranha e dá a novidade com mais vigor, mas o Padre continua absorto e lembra-se de ter visto Albino (Pedro Alves) e Manuela (Inês Herédia) a entrarem na junta à noite. O Padre sai porta fora e pede a Celeste para trancar a porta quando sair.