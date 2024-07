«Quer dizer que é verdade que estavas a viver aqui com a minha mãe»

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) questiona desconfiada Rui (Nuno Pardal) por que Simone (Alexandra Lencastre) o ajudou tanto, dizendo que a mãe faz sempre tudo com algum objetivo. Rui somente advoga que ele as ajudou muito quando elas foram expulsas de casa, Sal permanece intrigada. Sal sai porta fora com ar incrédulo quando Rui lhe diz que Simone se mudou para o palacete.