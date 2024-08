«Queria ver se ele tinha assim tanto interesse se ela não tivesse nada para lhe oferecer»

Em «Cacau» Tiago (José Condessa) continua a dizer contrariado a Cacau (Matilde Reymão) não acreditar que David (Luís Garcia) esteja com Júlia por gostar dela. Cacau recorda-o que David é médico, não precisando do dinheiro dela para nada, achando que ele está a ser somente preconceituoso por causa da diferença de idades. Tiago bufa, mas acaba por concordar com Cacau que o melhor é ir falar novamente com Júlia (Fernanda Serrano).