Recorde quebrado- Este foi o valor angariado durante «Há Festa no Hospital»

  • Há 40 min
Recorde quebrado- Este foi o valor angariado durante «Há Festa no Hospital» - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Não perca o momento da grande revelação do resultado final da emissão especial «Há Festa no Hospital» da TVI.

Graças à generosidade de todo o país, a emissão quebrou o recorde de angariação de fundos, ultrapassando a incrível marca de 150 MIL EUROS!

Este evento solidário garante a compra de material e equipamentos cirúrgicos vitais, destinados a reforçar as áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica do Hospital Dona Estefânia. Os fundos também vão servir para equipar uma nova ala de transplante pediátrico, reforçando o compromisso com a melhoria das condições médicas para os mais jovens.

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Terra Forte
Hoje
1

Exclusivo «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima planeiam matar Vivi

Terra Forte
sáb, 8 nov
2

Frio e humidade: turcos ensinam-nos o truque da película aderente nas calhas das janelas

qua, 3 dez
3

Vem aí em «Terra Forte»: Família de Vivi já a esqueceu? Eles festejam como nunca

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria sofre choque ao saber o estado de saúde de Flor

Terra Forte
Hoje
5

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
dom, 23 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Terra Forte
qui, 4 dez

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor

Terra Forte
sáb, 6 dez

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

A Protegida
Hoje

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

A Protegida
Hoje

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Hoje
FORA DO ECRÃ

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

A Protegida
Hoje

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Hoje

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Hoje

“Quero que o tempo pare”: Matilde Breyner comove com imagem especial do aniversário da filha

Hoje

Sem câmaras nem flashes: Margarida Corceiro partilha pela primeira vez um momento a sós ao lado de Lando Norris

A Fazenda
Hoje

Não sujar loiça ao preparar uma refeição é possível: Isaac Alfaiate ensina uma receita deliciosa

A Fazenda
dom, 7 dez
Mais Fora do Ecrã