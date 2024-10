Em «Cacau», Todos concordam que o melhor será darem uma pista à polícia para que eles investiguem a aliança de Simone e Marco. Regina (Christine Fernandes) refere que antes disso pretende falar com Marco para descobrir se ele está realmente envolvido no acidente de Cacau. Quim (Paulo Calatré) esboça ar frustrado por todos insistirem que ele tem de refrear a sua fúria com Marco e manter a calma.