Regina conta a Cacau que Tiago é o pai de Marquinho. Eis a reação

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) justifica-se a Cacau (Matilde Reymão) ter achado que Marco (Diogo Amaral) seria muito melhor pai de Marquinho do que Tiago (José Condessa), além dela ter escolhido o nome dele para o bebé, e isso fez com que fizesse um acordo com ele de ocultarem que eles nunca tinham estado juntos. Cacau está em absoluto choque, dizendo a Regina que ela não tinha o direito de fazer isso a ela e Tiago, com Regina a defender-se que escondeu a verdade por tanto tempo por saber que ela ia ficar furiosa com ela. Cacau sai porta fora a dizer a Regina que nunca a vai perdoar. Regina desaba a chorar arrasada.