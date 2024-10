Regina e Valdemar apresentam provas a Marco que o incriminam

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) diz a Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo) que somente teve uma aliança com Simone há muito tempo quando acordaram que ela o ajudaria separar Cacau de Tiago, sendo por isso que ela se mudou para sua casa. Regina e Valdemar mostram-lhe a fotografia que comprova que ele levou Simone ao aeroporto para ela fugir, Marco olha-os aflito. Marco assevera a Regina e Valdemar que já não tem nenhuma ligação a Simone, somente a tendo ajudado a fugir do país, não mantendo contacto com ela.