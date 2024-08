Relação assumida? Margarida Corceiro e Lando Norris juntos em Portugal

Recentemente, Margarida Corceiro e Lando Norris foram vistos juntos por terras portuguesas. Apesar de não se seguirem nas redes sociais, existem rumores sobre um possível relacionamento entre a atriz e o piloto de Fórmula 1.

Lando Norris, que anteriormente teve uma relação amorosa com Luisinha Oliveira, encontra-se no centro da alegada tensão entre Luisinha e Margarida Corceiro.

A atriz foi abordada pela imprensa no aeroporto, enquanto se dirigia para as gravações da nova novela da TVI, e esclareceu os rumores de desentendimento com Luisinha Oliveira.

Recorde-se que Margarida Corceiro iniciou a sua carreira na ficção da TVI, em 2019, com a novela Prisioneira. Deste então, a atriz integrou o elenco de produções como Bem me Quer, Quero é Viver e, mais recentemente, as novas temporadas de Morangos com Açúcar.