Em A Madrasta, Diana (Inês Castel-Branco) pede a Renato para levar Simão a casa, pois está muito bêbedo. Renato sugere que Diana (Inês Castel-Branco) se una a si na empresa, pois Pedro (Albano Jerónimo) não tem tomado as melhores decisões. Renato tenta seduzir Diana (Inês Castel-Branco) e ela ameaça contar tudo a Pedro (Albano Jerónimo). Renato responde que também lhe pode contar que viu Simão ali seminu. Diana (Inês Castel-Branco) fica furiosa.
Renato faz uma proposta indecente a Diana
- Ontem às 23:15