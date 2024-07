Reviravolta em «Cacau»: «O nosso cacau não está perdido»

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) diz a Vitória (Teresa Tavares) não estar a depreciar as suas qualidades como advogada, mas refere precisarem de fazer jogo sujo tal como Lalá (Inês Castel-Branco) fez para conseguirem ilibar Jaime (Sérgio Praia). Júlia (Fernanda Serrano) diz concordar com Salomão. Este explica que o seu plano passa por apertar com a mulher que fez queixa de Jaime para ela confessar que recebeu dinheiro de Lalá para o tramar.