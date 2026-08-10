Reviravolta inesperada em «Terra Forte»: Morte de Armando volta a unir a família de Vivi?

Em «Terra Forte», Eva (Josefine Winkler), Joana (Vera Macedo), Vivi (Sofia Nicholson) e Jennifer (Bárbara Meirelles) continuam sem conseguir perceber quem teria interesse em raptar Luna, concluindo que talvez tudo tenha acontecido de forma aleatória. Vivi fica surpreendida quando Eva e Jennifer lhe revelam que aceitaram a ideia de Kadu (Vicente Ramirez) de todos passarem a viver juntos. Eva sugere que a família se instale naquela casa.