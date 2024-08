Ricardo de Sá ficou conhecido do grande público na 7ª temporada dos «Morangos com Açúcar», atualmente em exibição no V+ TVI. O ator esteve no «Bom Dia Alegria», onde recordou a experiência na série e contou um momento insólito que aconteceu durante as gravações dos «Morangos com Açúcar».Veja o momento no topo da página.

Recorde-se que depois dos Morangos com Açúcar, Ricardo Sá integrou o elenco de várias novelas da TVI, como Doce Tentação, Mundo ao Contrário, A Única Mulher e Para Sempre.