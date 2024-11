Ricardo fica em coma após o acidente

Em «Morangos com Açúcar», os alunos do Colégio da Barra festejam a entrada no CARPE. Kika (Beatriz Frazão) diz que Leo (Bernardo Cascais) não entrou porque chegou atrasado, mas que ela vai falar com o professor Zé Milho para lhe dar uma nova oportunidade. Em sequência das palavras de Kika, Dani (Kim Ostrowskij) informa todos que há uma possibilidade de Leo ser expulso do colégio. Todos ficam sem reação e não entendem o motivo para tal acontecer.

Kika tem de impedir que Leo seja expulso. Será que o fará… por amor?

No final todos acabam por decidir que vão criar um crowdfunding para ajudar Leo.

Tozé (Frederico Barata) vai ao Colégio da Barra à procura de Leo. Mónica (Susana Luz) e Maria Inês (Francisca Frazão) dizem a Ema (Cecília Borges) que Ricardo (Sebastião Varaine) foi atropelado e que está em coma. Tozé ouve tudo.