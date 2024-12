Ricardo sabe quem o atropelou

Em «Morangos com Açúcar», Kika (Beatriz Frazão) recebe uma mensagem de Leo (Bernardo Cascais), que lhe diz que precisa de falar com ela. Sem perder tempo, Kika informa-o de que está a caminho do colégio, e Leo combina encontrá-la no portão.

Quando se encontram, Leo revela que vai embora, deixando Kika em lágrimas enquanto lhe implora que não o faça. Porém, o momento é interrompido pela chegada da polícia ao colégio. Leo, assustado, acredita que estão ali por causa dele e decide fugir.

Kika, por sua vez, entra na sala de aula e percebe que os polícias também entraram. Eles dirigem-se a Diogo (Afonso Laginha), e Madalena (Dalila Carmo) informa-o de que deve acompanhá-los. Diogo recusa inicialmente, exigindo saber o motivo. Sob insistência da diretora, acaba por concordar.

Entretanto, Tadeu (Vitor D'Andrade) anuncia à turma que Ricardo (Sebastião Varaine) se lembrou de quem o atropelou, deixando todos em choque.