«Rita Pereira ao natural: «Sinto-me a Soraia dos 'Morangos com Açúcar', com 20 anos»

fonte: instagram

Uma semana depois de se ter submetido a um tratamento no rosto, Rita Pereira surpreendeu os seguidores, esta quinta-feira (23 de janeiro de 2024), ao partilhar Instastories totalmente sem maquilhagem.

«Esta sou eu, sem maquilhagem nenhuma, sem sequer as sobrancelhas feitas... que acho que é algo que nunca mostrei ou se já mostrei foi muito pouco. Sem pestanas, sem rímel, sem nada, nada, nada», assegurou.

A atriz afirmou estar muito feliz com o resultado do tratamento e que se sente mais nova: «Acho que a pele está inacreditável, sinto-me a Soraia dos 'Morangos com Açúcar', com 20 anos».