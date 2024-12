Rita Pereira assume. «Respirei fundo, chorei de raiva outra vez»

fonte: instagram

Rita Pereira recorreu aos Instastories, esta segunda-feira (2 de dezembro de 2024), para desabafar sobre o que tem sentido quando pensa em treinar.

«Estou no ginásio, é verdade. Mas isso não significa que está tudo bem, que estou cheia de energia e vontade de aqui estar. Não. Hoje já chorei, já disse várias vezes que não vinha, já quis desmarcar tudo o que tenho para fazer hoje e já me perguntei: Mas onde é que estava com a cabeça quando achei que ia conseguir fazer tudo...», começou por revelar.

No entanto, a atriz conseguiu dar a volta à situação: «Mas... foquei-me, respirei fundo, chorei de raiva outra vez, mandei este sentimento e já estou no fim do treino. Porque o meu objectivo é mais forte que a minha vontade de desistir. Só para saberem que não, não estou bem mas lets gooo!!!».