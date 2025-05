Rita Pereira: «É incrível como é que o amor anula a dificuldade das situações»

fonte: instagram

A atriz Rita Pereira partilhou um momento de vulnerabilidade e exaustão parental com os seus seguidores no Instagram. Depois de uma noite sem dormir, a artista, de 42 anos, confessou: “Eu chorei”. O motivo? A filha Lowê, com quase seis meses, decidiu acordar entre as 4h e as 5h30 da manhã — cheia de energia e vontade de “falar”.

“Onde é que eu tinha a cabeça?”

Na partilha sincera, Rita falou com o coração, identificando-se com todos os pais que vivem os desafios da privação de sono:

“Onde é que eu tinha a cabeça? Porque é que as pessoas se esquecem e vem o segundo filho? É incrível como é que o amor anula a dificuldade das situações.”

A atriz referia-se ao cansaço extremo, mas também à força do amor incondicional que sente pelos filhos — mesmo nas noites mais difíceis.