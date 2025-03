Rita Pereira: «Eu não falto com os meus compromissos de trabalho. Vou assim para a televisão»

Rita Pereira voltou a demonstrar o seu lado genuíno e divertido nas redes sociais, surpreendendo os seus seguidores com uma situação inesperada que aconteceu na manhã do dia 27 de março. A atriz, que está a realizar um tratamento estético para o melasma, dirigiu-se à clínica convencida de que se tratava apenas de uma consulta de rotina para avaliar o estado do seu rosto. No entanto, para sua surpresa, o que estava marcado era a segunda fase do tratamento – um detalhe que lhe tinha escapado, dado o seu compromisso já agendado para o programa Dois às 10 com Cristina Ferreira no dia seguinte, 28 de março.