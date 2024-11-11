Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte- Sammy avisa Maria de Fátima: «Se fazes alguma coisa à miúda, eu vou embora»
Terra Forte
Ontem
Amor à Prova- Afonso ameaça Amália: «Esta mentira chamada Carlos vai ver a luz do sol»
Amor à Prova
Ontem
Amor à Prova- Cris está indignado: «Ela está a fazer negócio com a doença do Nico»
Amor à Prova
Ontem
Amor à Prova: Amália vai longe demais ao usar a doença de Nico para ganhar seguidores
Amor à Prova
Ontem
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque
Terra Forte
Ontem
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
seg, 9 fev
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Terra Forte
ter, 10 fev
O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»
qui, 12 fev