Rodrigo Paganelli faz brincadeira que podia ter fim trágico: «Já não estava cá hoje para contar a história»

No «Para Si», Ana Rita Clara recebe Rodrigo Paganelli, que faz uma viagem sobre a sua carreira como ator. Durante a conversa, Rodrigo partilha um episódio insólito sobre um ensaio para uma peça no Teatro Nacional Dona Maria II, que quase resultou num fim trágico. Veja o momento no vídeo em cima.

Recorde-se que, atualmente, o ator dá vida a Carlos em Festa é Festa, em exibição no V+ TVI. O seu primeiro projeto na ficção da TVI foi, precisamente, os Morangos com Açúcar (entre 2009 e 2011) e, desde então, fez parte do elenco de várias novelas, como Doida por Ti, O Beijo do Escorpião, A Impostora, Ouro Verde, Valor da Vida, Quer o Destino e ainda do filme (e minissérie) Jacinta.