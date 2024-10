Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) fala das poucas possibilidades de sobrevivência de Cacau (Matilde Reymão) por o helicóptero ter caído no mar. Rosa (Mafalda Tavares) deixa bem explícita a Marlene a sua suspeição dela não ter regressado com Cacau no helicóptero. Valdemar também olha avaliador para Marlene, que desaba a chorar para disfarçar o seu comprometimento.