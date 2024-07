No «À Conversa com Ana Rita Clara», recebemos o ator e cantor Rui Andrade. O nosso convidado começa por falar da sua mudança de Amarante para Lisboa, por motivos profissionais, e revela qual foi a a maior dificuldade em todo esse processo. Depois, o ator recorda a perda da imã, que faleceu devido a um cancro no estômago.