Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) aprova o plano de Marlene (Leonor Seixas) de fazer o helicóptero cair com Tiago (José Condessa) e Salomão (Paulo Pires) depois dela e Cacau (Matilde Reymão) saírem no Porto. Rui propõe a um espantado Marco ser seu padrinho de casamento, dizendo que ambos ficariam com um alibi sólido de não terem tido nada a ver com aquele crime.