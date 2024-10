Sal avança: «Nós vamos chegar à verdade e aos culpados»

Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) olha reprovadora para Marco (Diogo Amaral) por ele achar que tem esperanças legítimas em ficar com Cacau (Matilde Reymão), avisando-o que isso nunca vai acontecer. Veem alarmados a conferência de imprensa de Sal (Carolina Amaral) na televisão, em que esta diz que a sua família não vai parar até descobrir se o acidente de helicóptero com Cacau teve autoria criminosa. Marlene fica muito preocupada que se descubra o que ela e Marco fizeram. Sal confirma publicamente saber que Simone pode ter viajado para os Emiratos com uma identidade falsa, mas refere não haver nenhum indício de ter sido ela quem provocou o acidente de Cacau, somente avisando que se tiver havido mão criminosa no acidente de Cacau, a sua família irá fazer tudo para que sejam punidos, mesmo que seja alguém que pertença aos Vaz Pereira.