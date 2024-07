Sal e Cacau unem-se na dor da perda de Justino: «Isto vai dar problemas»

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) chora desolada a dizer a Sal (Carolina Amaral) como foi injusta a morte de Justino logo na altura em que ele tinha encontrado a felicidade com Regina (Christine Fernandes) e com o filho que iam ter. Sal diz por seu turno que tinha ficado a amar o pai depois de todas as lições de vida que ele lhe deu, que a fizeram descer do pedestal de superioridade que antes ostentava. Cacau fica apreensiva por Sal dizer que Simone vai aproveitar a morte do pai para lutar pela fortuna de Justino, intitulando-se como viúva dele.