Sal recusa plano de Simone: «Não posso fazer isso»

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) diz a Sal (Carolina Amaral) que pretende que ela venha consigo para Lisboa para conseguir ficar com Tiago (José Condessa), dizendo já saber que Cacau (Matilde Reymão) só estava a casar por chantagem com Marco. Sal olha-a irritada, percebendo que ela esteve a falar com Marco (Diogo Amaral). Simone admite também não querer que ele lhe tire a casa onde está, não sabendo se o barão vai voltar a aparecer para a sustentar. Sal recusa ir com Simone, que corre para o interior a dizer que nesse caso vai armar ali um escândalo. Simone diz a Sal ir aproveitar que está ali para ter uma conversinha com Regina (Christine Fernandes), dizendo ter a certeza que foi por causa dela que o barão não a veio buscar. Sal pede a Tomané (Salvador Nery) que faça alguma coisa.