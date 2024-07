Salomão faz uma cena de ciúmes: «Tem praticamente metade da idade dela»

Em «Cacau», Cony (Pollyanna Rocha) continua a dizer a Marco (Diogo Amaral) que somente está ali para se vingar de Simone (Alexandra Lencastre), tendo algo preparado contra ela. Salomão (Paulo Pires) fica em fúria ao ver Júlia (Fernanda Serrano) com David (Luís Garcia). Júlia apresenta-o a Salomão como seu médico, com Salomão quase a perder a cabeça com ele. Vitória (Teresa Tavares) pede a Marco (Diogo Amaral) para tirar Salomão dali Júlia ri-se divertida e vingada da situação.