Salomão vira-se contra Lalá e defende Jaime com 'unhas e dentes'

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) continua a fazer o papel de não ter tido nenhum envolvimento na queixa que a mulher fez de Jaime (Sérgio Praia), mas tanto este como Salomão (Paulo Pires) não acreditam nela. Salomão fica do lado de Jaime, com Lalá a avisá-lo que vai fazer tudo para correr com ele do escritório por causa disso. Salomão diz a Jaime terem de pensar numa maneira de tirarem Lalá das suas vidas. Jaime avisa-o que deixou de confiar nele, mas Salomão insiste querer provar-lhe que continua a vê-lo como seu amigo, dizendo que ele vai precisar de um advogado que saiba jogar pesado para vencer aquele processo.