«Salvamento do dia»: O gesto emocionante de João Maneira

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 50min
fonte: instagram

João Maneira protagonizou um momento ternurento e comovente que já está a encantar as redes sociais. O ator, de 29 anos, partilhou um vídeo onde surge a ajudar um passarinho bebé, aparentemente ferido, a recuperar forças e a voar novamente.

Na publicação, vê-se João a retirar cuidadosamente a pequena ave de uma manta, visivelmente preocupado com o seu estado. Com gestos delicados e palavras doces, o ator diz: «só queria é que ela voasse, pá» e o desejo concretiza-se. A ave, num impulso, levanta voo perante o olhar emocionado do ator, que solta uma risada feliz e acrescenta: «olha, veio dizer obrigado, viste?»

