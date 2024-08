Em «Morangos com Açúcar», Samuel (Rodrigo Tomás) morreu. No dia do funeral, os amigos mais próximos carregam o caixão. Atrás deles, caminham os grupos de Vila Nova de Mil Fontes e do Colégio da Barra, incluindo Olívia (Madalena Aragão), que já saiu do hospital. O ambiente é pesado e doloroso. Todos estão em estado de choque.