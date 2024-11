Sancho descobre quem roubou Maria Inês

Em «Morangos com Açúcar», em conversa com Lucy (Maria Arrais), Sancho (Óskar de la Fuente) diz-lhe que desconfia de quem roubou Maria Inês (Francisca Frazão). Ele diz que foi uma Júlia, e Lucy diz que foi precisamente essa pessoa que roubou a colega, porque se tinha aproximado muito dela no Verão com esse objetivo. Lucy pergunta a Sancho se a vai denunciar e ele diz que sim, mas revela que a Júlia não existe e apanha Lucy confrontando-a com o roubo. Sancho sabe que foi Lucy.

Sancho seguiu Lucy desde o momento em que se soube que Maria Inês tinha sido roubada e viu que os ténis que Lucy trocou ainda tinham a etiqueta.

Lucy acaba por confessar. Ela garante que não volta a acontecer. Sancho diz a Lucy que tem de confessar e dizer a Inês, garantindo que se ela não confessar, ele irá contar à jovem.

Desesperada, Lucy diz que foi uma coisa sem exemplo e que não vai voltar a acontecer.