Santiago descobre o passado de Samuel e Lucas?

Em «Morangos com Açúcar», Santiago (Rui Pedro Silva) ouve a história de Miguel (Vicente Gil) sobre a perseguição do drone, a casa abandonada e a fotografia misteriosa, e decide dirigir-se ao local. No chão da casa abandonada, Santiago encontra apenas a moldura, sem a fotografia que Miguel mencionou.

O jovem continua a explorar a casa e encontra uma parede com registos de nomes, usados para medir as crianças. Os nomes são Samuel (Rodrigo Tomás) e Lucas (Rui Gonçalves).

Ao voltar para a carrinha, Santiago fica surpreso ao ver o veículo grafitado com a mensagem: «bazem, otários».