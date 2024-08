Em «Festa é Festa» São (Sílvia Rizzo) vai ter com Aida (Ana Guiomar) e diz que quer comprar uma viagem para as férias. Aida diz que já organizou as suas férias e São diz que quer uma viagem igual à dela. Aida avisa que é uma coisa gourmet e cara, mas São diz que dinheiro não é problema, no entanto se puder pagar faseado, também não se perde nada.