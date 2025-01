Sara Prata: «Está a nevar e nós de calções e tshirt»

fonte: instagram

Ana Guiomar, Sara Prata, João Leitão, João Cajuda, Sérgio Mota Soares e João Pedro Caldeira viveram umas férias de sonho, no México.

No entanto, o regresso a Portugal foi muito atribulado. Eram para ter chegado a solo português no domingo (5 de janeiro), mas só conseguiram chegar na segunda-feira de manhã (6 de janeiro). Ao sair do México, ainda tiveram de passar por Montreal e Toronto.

Uma viagem atribulada, em que passaram do calor para valores negativos de temperatura, sem roupa adequada.